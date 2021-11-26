إيدي هاو يقود نيوكاسل من الملعب في مواجهة أرسنال

المصدر: د ب أ

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كشف نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن إيدي هاو المدير الفني الجديد سيقود الفريق من الملعب خلال مباراته المقررة أمام أرسنال غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفحوص التي أجريت لإيدي هاو /43 عاما/ جاءت بنتائج إيجابية عشية المباراة أمام برينتفورد، التي كان من المفترض أن تكون الأولى للفريق تحت قيادته، لكن نتائج الفحوص الأخيرة جاءت سلبية صباح اليوم الجمعة.

وبذلك، يُسمح لإيدي هاو بقيادة الفريق خلال مباراة الغد المقررة ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جاسون تيندال، المدرب المساعد لنيوكاسل، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إن إيدي هاو، وهو صديقه منذ فترة طويلة، كان يعاني من المرض في بداية الأسبوع لكنه تحسن بشكل كبير.

وقال تيندال :"تشعر دائما بالقلق عندما يصاب شخص بهذا الفيروس لأنك تعرف ما هي النتيجة المحتملة لذلك."

وأضاف :"لكنني كنت على تواصل يومي معه، كنت اتصل به أربع أو خمس أو ست مرات يوميا، ليس فقط للحديث بشأن كرة القدم والإعداد للتدريبات، لكن أيضا للحديث عن حالته والبحث عن أي شيء يمكن أن يساعد في تعافيه بشكل أسرع."

وتابع:"هناك فارق كبير بين الحالة التي كان عليها في بداية الأسبوع وحالته الآن".

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