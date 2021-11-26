تأهل موناكو وفرانكفورت ولاتسيو وويستهام للأدوار الاقصائية بالدوري الأوروبي

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حسمت بعض الفرق تأهلها للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مبكرا، دون الحاجة لانتظار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقات القارية، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في مباريات الجولة الخامسة مساء الخميس.

وعزز ليون الفرنسي، الذي تأهل لدور الـ16 في البطولة رسميا منذ الجولة الماضية، صدارته لترتيب المجموعة الأولى، عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه بروندبي الدنماركي، فيما حجز رينجرز الأسكتلندي بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية بفضل فوزه 2 / صفر على سبارتا براغ التشيكي بنفس المجموعة.

ورفع ليون رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى، فيما حل رينجرز ثانيا برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على سبارتا براغ، صاحب المركز الثالث، وتذيل بروندبي الترتيب بنقطتين.

وصعد موناكو الفرنسي للدور التالي، بعد فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني في المجموعة الثانية، التي شهدت فوز أيندهوفن الهولندي 2 / صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وارتفع رصيد موناكو إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيندهوفن، فيما توقف رصيد سوسييداد عند 6 نقاط في المركز الثالث، وبقي شتورم جراتس في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وظلت الأمور ساخنة في المجموعة الثالثة، عقب فوز ليستر سيتي الإنجليزي 3 / 1 على ضيفه ليجيا وارسو البولندي.

ومازالت حظوظ الفرق الأربعة في تلك المجموعة قائمة في الصعود للدور القادم، حيث يتصدر ليستر الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام سبارتاك موسكو الروسي ونابولي الإيطالي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين انتهت مباراتهما اول أمس الأربعاء بفوز الفريق الروسي 2 / 1، فيما تواجد ليجيا وارسو في ذيل الترتيب بست نقاط.

في المجموعة الرابعة، حسم آينتراخت فرانكفورت الألماني وأولمبياكوس اليوناني صعودهما للدور المقبل، بعد تعادل الأول 2 / 2 مع ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، وانتصار الثاني 1 / صفر على ضيفه فناربخشه التركي.

ويتواجد فرانكفورت على قمة المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أولمبياكوس، في حين ظل فناربخشه في المركز الثالث بخمس نقاط، وبقي أنتويرب في المؤخرة بنقطتين.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل جالطة سراي التركي ولاتسيو الإيطالي للدور المقبل، حيث تغلب الأول 4 / 2 على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، فيما فاز الثاني 3 / صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

وارتفع رصيد جالطة إلى 11 نقطة، ليتربع على الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما احتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بنقطتين.

وعلى ملعب (تورك تيليكوم أرينا)، بادر جالطة سراي بالتسجيل عن طريق أليكسندر سيكالداو في الدقيقة 12، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل دويي كاليتا كار، مدافع مارسيليا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30.

وأحرز النجم الجزائري المخضرم سفيان فيغولي الهدف الثالث في الدقيقة 64، لكن البولندي أركاديوز ميليك قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة 69.

وأضاف ريان بابل الهدف الرابع لجالطة في الدقيقة 83، ليعود بعدها ميليك لهز الشباك، مسجلا الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 85.

وفي اللقاء الآخر بنفس المجموعة، الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة، عقب إحرازه الهدفين الأول والثاني للاتسيو في الدقيقتين 56 و63 على الترتيب من ركلتي جزاء، فيما أضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي المجموعة السادسة، اشتعلت الأمور تماما في ظل الصراع الثلاثي بين ريد ستار الصربي وسبورتنج براجا البرتغالي، وميتييلاند الدنماركي، على حجز بطاقتي الصعود عن تلك المجموعة للدور المقبل.

وفاز ريد ستار 1 / صفر على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في حين تغلب ميتييلاند 3 / 2 على براجا.

وتصدر ريد ستار ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه براجا، واحتل ميتييلاند المركز الثالث بثماني نقاط، وتواجد لودوجوريتس في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

في المجموعة السابعة، بلغ بايرليفركوزن الألماني وريال بيتيس الإسباني الدور القادم.

وفاز ليفركوزن 3 / 2 على ضيفه سيلتيك الأسكتنلدي، بينما تغلب بيتيس 2 / صفر على فرينكفاروش المجري.

وتربع ليفركوزن على الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيتيس، صاحب المركز الثاني، فيما احتل سيلتيك المركز الثالث بست نقاط، وبقي فرينكفاروش في المركز الأخير بلا نقاط.

وتقدم ليفركوزن عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 16، لكن سيلتيك تعادل عبر جوسيب يورانوفيتش في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما اضاف خوتا الهدف الثاني للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 56.

وقلب الفريق الألماني الأمور رأسا على عقب في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز أندريش هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة 82، فيما تكفل موسى ديابي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي المجموعة الثامنة، تأهل ويستهام يونايتد الإنجليزي لدور الـ16، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي، فيما انحصر الصراع على ورقة الترشح الثانية عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية بين فريقي دينامو زغرب الكرواتي وجينك البلجيكي، عقب تعادلهما 1 / 1 بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وضمن ويستهام إنهاء مشواره في المجموعة وهو على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تواجد دينامو زغرب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام جينك، صاحب المركز الثالث، وقبع رابيد فيينا في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم) بالعاصمة النمساوية فيينا، جاء هدفا ويستهام في الشوط الأول، حيث أحرز أندريه يارمولنكو الهدف الأول في الدقيقة 40، ثم أضاف مارك نويل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

يذكر أن متصدري المجموعات الثمانية في مرحلة المجموعات، سوف تتأهل مباشرة لدور الـ16، في حين يلتقي أصحاب الوصافة في تلك المجموعات مع الفرق التي احتلت المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأبطال ، في دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى الصاعدة.

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