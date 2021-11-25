توقعات بأن تصبح قاعدة التبديلات الخمس دائمة في كرة القدم

المصدر: د ب أ

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أصبح من المحتمل أن تكون قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في صفوف الفريق خلال المباراة الواحدة في بطولات كرة القدم، دائمة، حال مصادقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على توصية بشأن ذلك خلال إجتماعه العام السنوي.

وقد تأتي المصادقة على القاعدة في الاجتماع المقرر يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، لتحل بذلك مكان القاعدة الأساسية التي تقضي بالسماح بإجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة، وذلك اعتبارا من يوليو 2022 .

ولا يزال العديد من الاتحادات وروابط المسابقات يسمحون للفرق بإجراء خمسة تبديلات، وهو التغيير الذي طرأ بهدف حماية اللاعبين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

كذلك أوصى مجلس الإدارة بتمديد الفترة التجريبية لقواعد التبديلات بسبب حالات الارتجاج، كما أوصى بتطبيق قاعدة تتيح لحراس المرمى وضع قدم خلف خط المرمى في الوقت الذي يجرى إلزامهم فيه بوضع قدم على خط المرمى خلال الاستعداد للتصدي لضربات الجزاء.



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