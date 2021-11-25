رئيس (فيفا) يصل القاهرة لحضور إفتتاح الجمعية العمومية للكاف

المصدر: د ب أ

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استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ،اليوم الخميس، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فور وصوله مطار القاهرة الدولي، بحضور هاني أبو ريده عضو المكتب التنفيذي لفيفا.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم أن زيارة رئيس فيفا للقاهرة لحضور افتتاح الاتحاد المصري لكرة القدم المبني الجديد للاتحاد فى مدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف مركز المنتخبات الوطنية"، بالإضافة لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر انعقادها غدا الجمعة بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الأهلية أعضاء الجمعية العمومية.

ورحب وزير الشباب والرياضة المصري بزيارة رئيس الفيفا للقاهرة، وحرصه الدائم علي حضور فعاليات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقديم الدعم والمساندة لسياسيات الاتحاد ورؤيته نحو تطوير كرة القدم الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر صبحي فعاليات الجمعية العمومية لكاف والتي يترأسها الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري، وسيتم مناقشة عدد من الملفات منها الميزانية السنوية، وبرنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا، وأجندة المباريات الدولية.



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