الكاف يجتمع لدعم كأس العالم كل عامين وتدشين دوري السوبر الافريقي

المصدر: رويترز

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من المتوقع أن يقدم أعضاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) دعما هائلا لخطط إقامة كأس العالم كل عامين بجانب تأسيس دوري السوبر الافريقي عند عقد جمعية عمومية طارئة في القاهرة غدا الجمعة.

وعبر رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن دعمه بالفعل لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام ومن المنتظر أن تؤيد الجمعية العمومية خطط رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي "من أكبر فوائد إقامة كأس العالم كل عامين تنمية الدول".

وأصبح موتسيبي حليفا مقربا من إنفانتينو الذي ضغط في الأشهر الأخيرة للحصول على تأييد لخطط زيادة نسخ كأس العالم لكنه واجه معارضة شديدة من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أيضا أن يطلب الكاف موافقة رسمية لفكرة أخرى من إنفانتينو بتأسيس دوري السوبر الافريقي بمشاركة 20 فريقا بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم.

وأوضح موتسيبي "دوري السوبر مسابقة جديدة لافريقيا لأن بقية المسابقات مقيدة باتفاقات ولا تجلب أموالا كافية".

وفشلت خطط أخرى لتدشين دوري السوبر في أوروبا لكن افريقيا تضغط لتفعيل نسختها الخاصة.

وهذه هي الجمعية العمومية الطارئة الثانية خلال العام الجاري لأعضاء الكاف 54 بعد انتخاب موتسيبي رئيسا في مارس الماضي في الرباط.

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