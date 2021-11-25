سبورتنغ إلى دور الـ 16 بدوري الأبطال بفوز على دورتموند في غياب "هالاند"

المصدر: رويترز

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تغلب سبورتنغ لشبونة 3-1 على عشرة لاعبين من بروسيا دورتموند أمس الأربعاء بفضل هدفين من بيدرو جونسالفيس ليحجز مكانه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويطيح بالفريق الألماني من البطولة.

وسجل جونسالفيس هدفين في الشوط الأول ليقود فريقه لانتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة الثالثة، متقدما بثلاث نقاط على دورتموند قبل جولة واحدة على النهاية وبسجل أفضل في المواجهات المباشرة، بعد هزيمته 1-صفر في دورتموند في سبتمبر.

وحاول دورتموند، الذي لعب بدون مهاجمه المصاب إرلينغ هالاند، جاهدا تقليص النتيجة في الشوط الثاني لكن طُرد منه إيمري تشان في الدقيقة 74 قبل أن يستقبل هدفا ثالثا عن طريق بيدرو بورو بعد سبع دقائق لاحقة.

وسينتقل دورتموند، الذي سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر دونيل مالن، إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة.

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