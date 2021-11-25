سويسرا تكافئ إيرلندا الشمالية بـ "شيكولاتة" على تمكينها بلوغ المونديال.. فيديو

المصدر: د ب أ

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حافظت سويسرا على وعدها لأيرلندا الشمالية، بعد مساعدة الأخيرة لها في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وشكرتها بإرسال شوكولاتة للفريق.

وفي واحدة من أجمل قصص كرة القدم الأوروبية هذا الأسبوع، نشر الفريق السويسري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، أمس الأربعاء، يظهر فيه المدرب مورات ياكين وهو يقوم بتعبئة الحلوى في صناديق لإرسالها إلى بلفاست (عاصمة ايرلندا الشمالية).

وكانت هذه طريقة المنتخب السويسري لإظهار امتنانه لنظيره الايرلندي الشمالي على تعادله السلبي مع ضيفه الإيطالي في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وهي النتيجة التي مكنت سويسرا، الفائزة في نفس الجولة 4 / صفر على بلغاريا، من بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022.

وسوف يتسلم فريق المدرب أيان باراكلوف، 3ر9 كيلوغرام من الشيكولاتة السويسرية كهدية على منعهم الفريق الإيطالي بطل كأس أمم أوروبا من التسجيل في 93 دقيقة.

كانت سويسرا قد وعدت بهدية مبدئية خلال احتفال الفريق في فندق في مدينة لوزيرين عقب المباراة، حيث ردد اللاعبون أغنية "سويت كارولين" والتي غناها نيل دايموند العام 1969 وأصبحت أغنية المنتخب الأيرلندي الشمالي منذ ذلك الحين.

كان المنتخب السويسري، الذي خرج من دور الثمانية في أمم أوروبا (يورو 2020)، قد تعادل 1 / 1 مع المنتخب الإيطالي في التصفيات، والتي شهدت إهدار جورجينو لضربة جزاء لإيطاليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وسمحت هذه النتيجة لسويسرا بأن تنهي مشوارها في دور المجموعات بفارق نقطتين عن إيطاليا في المجموعة الثالثة.

وفي المقابل سيكون على المنتخب الإيطالي خوض مباريات فاصلة مع فرق مثل البرتغال والسويد وويلز وروسيا من أجل التأهل لمونديال قطر 2022.

وسوف تجرى قرعة منافسات الدور قبل النهائي من التصفيات يوم الجمعة المقبل.

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