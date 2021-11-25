أياكس يحافظ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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قلب أياكس الهولندي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 في الشوط الثاني على مضيفه بشكتاش التركي أمس الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحافظ أياكس على العلامة الكاملة، محققا انتصاره الخامس على التوالي ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، علما بأنه ضمن التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، ظل رصيد بشكتاش خاليا من النقاط حيث مني أمس بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وأنهى بشكتاش الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الجزائري رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، رد أياكس بثنائية مستحقة عبر اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69.

ورفع هيلر رصيده إلى تسعة أهداف في البطولة هذا الموسم، ليقتسم صدارة هدافي البطولة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وقدم بشكتاش عرضا قويا في الشوط الأول وكان الفريق الأفضل والأكثر هجوما، لكن عابه إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أياكس في ظل التسرع أحيانا وعدم التركيز أحيانا أخرى خاصة من مهاجمه سايل لارين.

وشكل لاعب الوسط الفرنسي جورج كيفن نكودو إزعاجا مستمرا لدفاع أياكس، لكن لاعبي بشكتاش فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.

وفي المقابل، أهدر محمد دارامي أكثر من فرصة خطرة لأياكس على مدار هذا الشوط المثير.

وترجم بشكتاش تفوقه في الشوط الأول إلى هدف التقدم في الدقيقة 22 من ضربة جزاء احتسبها الحكم ضد اللاعب نصير مزراوي مدافع أياكس في الدقيقة 20.

وسدد رشيد غزال ضربة الجزاء مسجلا هدف التقدم لأصحاب الملعب الذين تضاعفت ثقتهم بعد هذا الهدف لكنهم واصلوا إهدار الفرص السهلة خاصة عن طريق لارين لينتهي الشوط بتقدم بشكتاش بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب سيباستيان هيلر مهاجم أياكس بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول.

وبالفعل، تحسن أداء أياكس في الشوط الثاني، وقلب الفريق تأخره إلى فوز ثمين بفضل ثنائية للبديل هيلر الذي أثار إزعاجا شديدا لدفاع بشكتاش وكاد يكمل الثلاثية (هاتريك) في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

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