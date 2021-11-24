الإنتر يلدغ شاختار بثنائية دزيكو ويعزز آماله في بلوغ دور الـ 16 بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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عزز إنتر الإيطالي آماله في بلوغ دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / صفر أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم إنتر، الذي واصل صحوته بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، لصدارة ترتيب المجموعة (مؤقتا)، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا على شيريف تيراسبول المولدوفي، صاحب المركز الثالث بست نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويودع رسميا المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وارتدى النجم البوسني إيدين دزيكو ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدفي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 61 و67.

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