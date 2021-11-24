(فيفا) يدرس إعادة التفكير في جدول المباريات الدولية

المصدر: د ب أ

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة صياغة مقترحاته الخاصة بجدول المباريات الدولية بعد أن أثارت الاتحادات الوطنية مخاوف بشأن التأثير المالي لخفض عدد المباريات التأهيلية الدولية.

ويقود الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، الذي يشغل الآن منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، مشاورات حول مستقبل جدول المباريات الدولية للرجال، والتي تتضمن الاقتراح المثير للجدل بإقامة نهائيات كأس العالم مرة كل سنتين.

في البداية، اقترح فيفا خفض عدد فترات المباريات الدولية من خمسة إلى أقل من إثنتين - واحدة في أكتوبر وأخرى في يونيو - مع عدم خوض أي منتخب أكثر من 7 مباريات تأهيلية، بما في ذلك المواجهات الفاصلة.

ورغم ذلك، كشف فينجر أنه خلال عملية التشاور، أثارت الاتحادات الوطنية مخاوف بشأن التأثير المالي الذي ربما يترتب على تقليص فترات الراحة والتصفيات الدولية، وطالبت بتوفير مساحة لما يصل إلى 10 مباريات للمنتخب الوطني في أي موسم، لا تتضمن لقاءات البطولات النهائية.

وتحدث فينجر لجمهور الأندية والدوريات والاتحادات من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الافتراضي لكرة القدم المحترفة: "الملاحظات التي حصلنا عليها هي أن فترة واحدة في أكتوبر (للتصفيات) تعتبر مبالغ فيها للغاية وأن تحديد فترتين فقط، في نهاية الموسم وأكتوبر، لا تكفي".

كما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن فينجر قوله "(كان هناك) طلب من الاتحادات للاحتفاظ بالعدد الأصلي من المباريات لأنهم يبيعون لقاءات التصفيات ويعتقدون أن انخفاض الدخل سيكون كبيرا جدا بالنسبة لهم".

وأوضح المدرب المخضرم "الدول الصغيرة كشفت أيضا أنه (إذا تقلصت عدد الدول المشاركة في لقاءات التصفيات ولم نتأهل للبطولات الكبيرة، فلدينا فرص أقل للمنافسة كما هو الحال مع الشكل الحالي)".

وتساءل فينجر "الجميع يقول إن الوضع الراهن غير مقبول. نريد التغيير. فماذا يمكننا أن نفعل"؟

وأردف قائلا "بالنظر للاتحادات التي تطالب بمزيد من لقاءات التصفيات التي اقترحناها في البداية، يمكننا إضافة الخيار الثالث. هذا يعني في الاقتراح الأولي، على سبيل المثال، في الخيار الثاني، كان لديك 4 مباريات في أكتوبر و3 مباريات في مارس. يمكن أن نلعب 6 مباريات في أكتوبر ومباراتين في مارس ومباراتين استعدادًا للبطولة النهائية في يونيو".

كانت هناك معارضة شديدة لمقترحات فينجر داخل أوروبا، واقترح أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن الدول الأوروبية يمكن أن تقاطع نهائيات كأس العالم التي تقام كل سنتين، ويخطط الاتحاد بالفعل لبطولة أوروبية عام 2028، عندما يقترح فيفا إقامة أول مونديال بالنظام الجديد كل سنتين.

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