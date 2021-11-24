فرايبورج الألماني يجدد عقد المهاجم الشاب شايد

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه الشاب، الواعد كيفن شايد.

ولم يفصح فرايبورج عن أي تفاصيل إضافية بشأن مدة تمديد عقد شايد، الذي سيبلغ عامه الـ20 السبت المقبل.

وتم تصعيد اللاعب الشاب إلى صفوف الفريق الأول في الصيف، من فريق تحت 23 عاما، وقد شارك في تسع مباريات من 12 مباراة خاضها فرايبوح في الدوري حتى الآن، كما أنه حاليا لاعب دولي في المنتخب الألماني تحت 21 عاما، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

وقال مدير الكرة، يوخن ساير: "كيفن لاعب موهوب للغاية وتطور بشكل إيجابي. وخلال الأشهر القليلة الماضي، تطور فنيا وتكتيكيا. الآن علينا أن نعمل معا باستمرار وبكثافة لإطلاق العنان لإمكاناته".

وقال شايد :"أنا صغير، أريد أن اكتسب الخبرة، ومع فرايبورج أنا في النادي المناسب لهذا.اشعر براحة كبيرة هنا، وأنني في أياد أمينة".

ويحتل فرايبورج المركز الثالث في الدوري الألماني ولكنه خسر أول مباراتين له الدوري هذا الموسم، ويستعد لمواجهة مضيفه بوخوم يوم السبت المقبل.

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