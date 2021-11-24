حبس بنزيمة لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي

المصدر: رويترز

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قضت محكمة في فرساي بفرنسا اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو (84.170 ألف دولار).

ولم يحضر بنزيمة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة. ومن المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.

وأشار المدعون إلى أن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

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