أتلانتا يحافظ على آماله في بلوغ دور الـ 16 بدوري الأبطال بتعادل مع يانغ بويز

المصدر: رويترز

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سجل البديل لويس موريل هدفا قبل النهاية بدقيقتين ليهدي أتلانتا التعادل 3-3 مع يانغ بويز مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وكان الفريق الإيطالي متقدما 2-1 قبل عشر دقائق من النهاية، وبدا أنه سيصبح في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، لكن الفريق السويسري سجل هدفين في غضون أربع دقائق لينال الأفضلية.

لكن هدف موريل حافظ على آمال أتلانتا في إنهاء دور المجموعات في أول مركزين والتأهل للأدوار الإقصائية، وبات يحتاج إلى الفوز على فياريال في الجولة الأخيرة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد عشر نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن فياريال، بينما يملك أتلانتا ست نقاط ثم يانج بويز بأربع نقاط.

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