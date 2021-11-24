الهداف ديفيد يقود ليل الفرنسي إلى الصدارة بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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سجل جوناثان ديفيد الهدف الوحيد ليقود ليل إلى تجاوز مستواه المحلي البائس والفوز 1-صفر على رد بول سالزبورغ أمس الثلاثاء وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يحقق بطل فرنسا أي فوز في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي لكنه تقدم في الدقيقة 31 عندما هز الهداف الكندي ديفيد الشباك من مسافة قريبة بعد انطلاقة بين المدافعين من شريكه في الهجوم بوراك يلماظ.

ويتصدر ديفيد قائمة هدافي الدوري الفرنسي بعشرة أهداف وسجل للمباراة الثانية على التوالي في دوري الأبطال بعد هدفه من ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 على إشبيلية في بداية الشهر الحالي.

ويتصدر ليل المجموعة السابعة المتقلبة بثماني نقاط من خمس مباريات، بينما يحتل سالزبورغ المركز الثاني ولديه سبع نقاط، ويأتي إشبيلية ثالثا بست نقاط ويتذيل فولفسبورغ الترتيب برصيد خمس نقاط.

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