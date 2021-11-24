إشبيلية يجدّد آماله في التأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال بفوز على فولفسبورغ

المصدر: د ب أ

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جدد فريق إشبيلية الإسباني آماله في التأهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه أمس الثلاثاء على ضيفه فولفسبورغ الألماني 2 / صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة.

وسجل هدفي أشبيلية خوان جوردان في الدقيقة 13 ورافاييل مير فيسنتي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولفسبورغ عند خمس نقاط في المركز الرابع الأخير.





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