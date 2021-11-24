برشلونة يصعب مأموريته في دوري الأبطال بتعادل سلبي مع بنفيكا

المصدر: د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الأخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونيخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

وكان بايرن ميونيخ متصدر الترتيب، قد أكد زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 / 1، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس جارماش في الدقيقة 70.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع



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