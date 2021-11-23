بايرن ميونيخ يفوز على دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس جارماش في الدقيقة 70.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ 16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.



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