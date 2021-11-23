إصابة مدرب لايبزج وقائد الفريق بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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يخوض فريق لايبزج الألماني لكرة القدم مباراته أمام كلوب بروج المقرر إقامتها غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والمباريات التالية، بدون مدربه جيسي مارش وقائد الفريق بيتر جولاتشي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن النادي المنافس بالدوري الألماني هذه الأنباء قبل السفر إلى بلجيكا اليوم الثلاثاء. ويذكر أن الثنائي تم تطعيمهما بشكل كامل.

ولن يتمكن لايبزج من التأهل للأدوار الاقصائية، ولكن مازال بإمكانه إنهاء المجموعة الأولى في المركز الثالث واللعب في الدوري الأوروبي.

ويتواجد مارش في العزل المنزلي، بينما ينتظر جولاتشي تأكيد اختبار الـ"بي.سي.أر" بعد ثبوت إصابته بالفيروس من خلال نتيجة إيجابية لاختبار سريع.

كما أن أحد أفراد عائلة ماركو كورث، المدرب المساعد، مصاب بفيروس كورونا، لذلك لن يسافر.

وسيتولى المدرب المساعد الآخر، أخيم بيرلورزير، قيادة الفريق في مباراة الغد.

وأكد النادي أن كل اللاعبين والجهاز الفني إما تم تطعيمهم بشكل كامل، أو تعافوا، وأنه سيتم اعطاء جرعات معززة من اللقاح في المستقبل القريب.

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