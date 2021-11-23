موعد الظهور الأول لراموس مع باريس سان جيرمان

المصدر: د ب أ

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تقدم سيرخيو راموس خطوة كبيرة نحو تسجيل مشاركته الأولى ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم حيث شملته قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك راموس حتى الآن مع باريس سان جيرمان حيث عانى طوال الفترة الماضية من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وشارك الإسباني الدولي راموس في 15 مباراة فقط في الدوري الإسباني خلال موسمه الأخير مع ريال مدريد، وكانت آخر مباراة شارك بها في مايو الماضي، وذلك في المواجهة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وكان ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لسان جيرمان قد أعلن قبل أيام أن راموس اقترب من العودة، لكنه والمدافع الآخر ماركينيوس لم يتواجدا ضمن قائمة الفريق لمباراته أمام نانت مطلع هذا الأسبوع.

لكن اللاعبين تواجدا ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد المقررة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد".

وسيحسم الفوز في مباراة الغد تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الستة عشر، بينما يفوز مانشستر سيتي بصدارة المجموعة الأولى في حالة فوزه على سان جيرمان.

وكان سان جيرمان قد حقق الفوز في المواجهة السابقة أمام مانشستر سيتي ضمن دور المجموعات، وذلك في المباراة التي سجل خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه بقميص سان جيرمان، وقد انتهت بفوز الفريق الفرنسي 2 / صفر.

وسجل ميسي أول هدف له في الدوري الفرنسي في المباراة التي انتهت بالفوز على نانت 3 / 1 يوم السبت الماضي، ويبدو النجم الأرجنتيني لائقا للمشاركة في مباراة الغد، كما هو الحال بالنسبة لنيمار وكيليان مبابي.

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