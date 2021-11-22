طرابزون سبور يعزز صدارته للدوري التركي بثلاثية في غازي عنتاب

المصدر: د ب أ

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عزز طرابزون سبور صدارته للدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه غازي عنتاب 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم عبد القادر عمر لطرابزون سبور في الدقيقة 19، قبل أن يضيف دجانيني تافاريس الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل أندرياس كورنلويس الهدف الثالث لطرابزون.

ورفع طرابزون رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل جوزتبه مع مضيفه فيصري سبور 1/1.

وتقدم قيصري عن طريق الهان بارلاك في الدقيقة 32، قبل أن يدرك دينو أرسلانجيتش التعادل لجوزتبه في الدقيقة 82.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع جوزتبه رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

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