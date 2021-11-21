مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشار بسبب سوء النتائج

المصدر: رويترز

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أقال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مدربه النرويجي أولي جونار سولشار بسبب سوء النتائج اليوم الأحد بعد يوم من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق البطولة المحلية العشرين.

وكان سولشار مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو تموز الماضي لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من أخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي جونار سولشار عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وأضاف بيان النادي الإنجليزي "وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به (سولشار) خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

وتولى مايكل كاريك مؤقتا المسؤولية عن تدريب الفريق بينما يجري البحث عن بديل للمدرب المقال.

وسيلتقي يونايتد خارج أرضه مع فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.



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