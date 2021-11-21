آيندهوفن يسقط آرنهيم بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الهولندي مؤقتاً

المصدر: د ب أ

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انفرد آيندهوفن بصدارة الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على فيتيسه آرنهيم أمس السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تفنتي أنشخيده على مضيفه سبارتا روتردام 1 / صفر.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 30 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام أياكس الذي يحل ضيفا على فالفيك اليوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وسجل إبراهيم سنجاري وبروما هدفي المباراة في الدقيقتين 19 و30 ليتجمد رصيد آرنهيم عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وأعاد تفنتي أنشخيده مضيفه سبارتا روتردام إلى دوامة الهزائم بالتغلب عليه بهدف نظيف سجله ريكي فان فولسفينكيل من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

ورفع تفنتي أنشخيده رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد سبارتا عند عشر نقاط فقط في المركز السادس عشر.

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