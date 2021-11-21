صلاح يستعيد ذاكرة التهديف ويقود ليفربول لسحق أرسنال برباعية

المصدر: د ب أ

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استعاد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ذاكرة التهديف في الدوري الإنجليزي ليستعيد فريقه ليفربول اتزانه ونغمة الانتصارات في المسابقة بفوز ساحق 4 / صفر على أرسنال اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وعاد ليفربول لمطاردة تشيلسي متصدر جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي ونقطتين أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وتجمد رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس علما بأنه مني بالهزيمة الأولى له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.

وغابت أهداف صلاح عن آخر مباراتين لفريقه في المسابقة ليتعادل مع برايتون ويخسر أمام ويستهام قبل أن يعود اللاعب لهز الشباك في مباراة اليوم وتعود انتصارات الفريق.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، سجل دييجو جوتا وصلاح والبديل تاكومي مينامينو ثلاثة أهداف أخرى لليفربول في الدقائق 52 و73 و77 لتكون الهزيمة الأولى لأرسنال بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

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