يوفنتوس يفوز على لاتسيو بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق يوفنتوس على مضيفه لاتسيو 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على سبيزيا 5 / 2.

وسجل هدفي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي في الدقيقتين 23 و83 من ركلتي جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره السادس هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الخامس، متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أتالانتا تأخره بهدف أمام ضيفه سبيزيا إلى فوز 5 / 2.

وتقدم سبيزيا بهدف سجله مبالا نزولا في الدقيقة 11، قبل أن يسجل أتالانتا خمسة أهداف عن طريق ماريو باساليتش (هدفين) في الدقيقتين 18 و41 ودوفان زاباتا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ولويس مورييل في الدقيقة 83 وروسلان مالينوفسكي في الدقيقة 89 إلا أن سبيزيا سجل هدف ثانيا عن طريق نزولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.



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