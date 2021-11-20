هاو يتابع من الفندق تعادل نيوكاسل وتراجعه للمركز الأخير

المصدر: رويترز

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سجل آلان سانت-ماكسيمين هدفا ليقود نيوكاسل يونايتد للتعادل 3-3 مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وشاهد إيدي هاو مدرب نيوكاسل الجديد، الذي كان يقود بورنموث سابقا، المباراة من غرفة بالفندق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وربما يشعر بالرضا بتماسك لاعبيه وتقديم أداء جيد، لكنه سيحتاج إلى حل مشكلة استقبال ثلاثة أهداف للمباراة الثالثة على التوالي على أرضه.

ورغم تعويض التأخر مرتين، تراجع نيوكاسل إلى المركز الأخير برصيد ست نقاط، بعدما فاز نوريتش سيتي 2-1 على ساوثامبتون وتقدم إلى المركز 19 اليوم أيضا.

وسجل جمال لاسيلس هدف التقدم لنيوكاسل في الدقيقة العاشرة، لكن برنتفورد تعادل بعد 75 ثانية بواسطة إيفان توني ضد فريقه السابق.

وتقدم برنتفورد بهدف ريكو هنري، ثم أدرك جويلينتون التعادل لنيوكاسل قبل الاستراحة بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم.

وسجل برنتفورد هدفا بعد مرور ساعة من اللعب، حيث سدد فرانك أونيكا كرة اصطدمت بمنافسه لاسيلس ودخلت المرمى، لكن سانت-ماكسيمين أدرك التعادل مجددا في الدقيقة 75.

ويأتي برنتفورد في المركز 14 وله 13 نقطة في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.



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