سولشاير يشعر بالإحراج بعد كبوة واتفورد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه يشعر بالإحراج لكنه رفض الحديث عن مستقبله في ظل تزايد الضغوط عليه وخاصة بعد الهزيمة القاسية على ملعب واتفورد 1 /4 اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض مانشستر مواجهة واتفورد بعد خسارته في أربع من أخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولية، وجاءت الهزيمة على ملعب فيكارج رود لتزيد الضغوط على كاهل المدرب النرويجي.

وأوضح سولشاير أنه اعتذر لجماهير مانشستر بعد المباراة، وقال لشبكة "سكاي سبورتس"، "أشعر بالجماهير، أشعر بما يشعرون به، نشعر بالإحراج للهزيمة بمثل هذه الطريقة".

وأضاف "ندرك أننا نمر بمسيرة سيئة ونتواجد في وضعية سيئة، ولكن هذه هي كرة القدم وأعرف أنهم سيواصلون المساندة بصرف النظر عمن يتواجد داخل الملعب، وفي بعض الآحيان ينبغي عليك أن تتقدم بالأعتذار".

وبِشأن التكهنات المحيطة بمستقبله قال سولشاير "أعمل لحساب النادي ومعه ، وقمت بذلك على مدار 18 عاما".

وأوضح "لدينا تواصل جيد وإذا كان النادي يفكر في القيام بشيء ما، سيكون الأمر بيني وبين النادي".

وختم بالقول "النتائج لم تكن جيدة بشكل كاف، ندرك ذلك ، خضنا 30 مباراة دون خسارة خارج ملعبنا لكننا تعرضنا لهزائم متتالية وبالتأكيد هناك شيء خاطئ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز