واتفورد يسحق مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

مني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث سقط 4-1 أمام واتفورد ليزداد الضغط على المدرب أولي جونار سولشار اليوم السبت.

وفرض واتفورد سيطرته في الشوط الأول وسجل بواسطة جوشوا كينج وإسماعيلا سار الذي أهدر قبل الهدف ركلة جزاء سددها على مرتين وأضاعها في المرتين بعد تألق الحارس ديفيد دي خيا.

وقلص البديل دوني فان دي بيك الفارق ليونايتد بعد الاستراحة في الدقيقة 50، لكن الفريق انهار بعد طرد المدافع هاري مجواير عقب خطأ عنيف قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحسم واتفورد الانتصار بهدف من البديل جواو بيدرو، ثم اختتم إيمانويل دينيس الأهداف في اللحظات الأخيرة.

وتأتي الخسارة الكبيرة قبل أن يخوض يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز