مدرب فيردر بريمن يتقدم باستقالته بعد التحقيق في شهادة تطعيمه لفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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استقال ماركوس أنفانج مدرب فيردر بريمن الألماني من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وقال أنفانج الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

واستقال المدرب المساعد فلوريان يونغ أيضا.

وقال أنفانج في بيان: "قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا".

وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانج الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.

وقال فرانك باومان المدير التنفيذي للنادي: "ماركوس وفلوريان تحملا المسؤولية من خلال هذا القرار وأسهما في إنهاء حالة الفوضى التي أحاطت بالفريق خلال الأيام الماضية".

وأضاف باومان: "نحن نحترم هذا القرار وسنبدأ في البحث عن مدرب جديد للفريق".

وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيرا من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد.

ولا يزال جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلا إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

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