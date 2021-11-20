إصابة مدرب نيوكاسل بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة أن مدربه إيدي هاو أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن أول مباراة للفريق تحت قيادته أمام برينتفورد في "البريميرليغ" اليوم السبت.

وجاءت نتيجة هاو، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في وقت سابق اليوم الجمعة، إيجابية بعد فحص روتيني وسيخضع للعزل الذاتي طبقا للإجراءات الحكومية.

وقال هاو لموقع النادي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لغيابي عن المباراة غدا على ملعب سانت جيمس بارك لكن من المهم جدا الالتزام بالتعليمات والخضوع للعزل الذاتي.

أنا بخير ورغم أنها أنباء سيئة بالنسبة لي لكنها لم تؤثر على استعداداتنا للمباراة المهمة".

وسيقود المدربان المساعدان جيسون تيندال وجريم جونز الفريق في غياب هاو.

وتم تعيين هاو، مدرب بورنموث السابق، على رأس القيادة الفنية في نيوكاسل في وقت سابق هذا الشهر بعد إقالة ستيف بروس.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مضي 11 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز