هزيمة مفاجئة للبايرن في قمّة بافاريا بـ "البوندسليغا"

المصدر: رويترز

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تعرض بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لهزيمة مفاجئة 2-1 على ملعب أوجسبورغ، الذي سجل هدفين عكس سير المباراة في الشوط الأول لينتزع انتصارا لا ينسى في قمة بافاريا أمس الجمعة.

ووضع هدفان من ماس بيرسن وأندريه هان في الدقيقتين 23 و36 على التوالي أصحاب الأرض في المقدمة، قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق في الدقيقة 38، ليحقق أوجسبورغ انتصاره الثالث في 21 مباراة في الدوري أمام بايرن.

واحتفظ بايرن بالصدارة رغم الخسارة برصيد 28 نقطة، لكن بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة يمكنه أن يقلص فارق الأربع نقاط عندما يستضيف شوتجارت اليوم السبت.

ومع خوض توماس مولر مباراته 600 مع البايرن في كافة المسابقات وغياب يوشوا كيميش مرة أخرى لمدة أسبوع لدخوله الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 إثر اختلاطه بشخص مصاب، استحوذ البايرن على الكرة أكثر من 75 بالمئة في البداية.

لكن أوجسبورغ فاجأ ضيفه عندما أطلق بيرسن تسديدة منخفضة ليحرز أول أهدافه في الدوري.

وكافح البايرن، الذي سيسافر إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في صنع الفرص لينجح أوجسبورغ في تسجيل الهدف الثاني.

وفقد البايرن الاستحواذ على الكرة في نصف ملعبه ليرتقي هان أعلى من الدفاع ليحول تمريرة عرضية رائعة من إياجو بضربة رأس في المرمى.

وخمدت احتفالات جماهير أصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط عندما سجل ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدفه 14 إثر تمريرة من مولر ليقلص الفارق.

لكن أوجسبورغ حافظ على انضباطه الدفاعي بعد الاستراحة وبدا مرتاحا حيث امتص ضغط الضيوف.

ولم تسنح للبايرن الكثير من الفرص رغم الاستحواذ والهيمنة على المباراة لكنه اقترب من إدراك التعادل عبر تسديدة منخفضة من الفونسو ديفيز في الدقيقة 73 مرت بجوار القائم قبل أن يتصدى رافال جيكيفيتش حارس أوجسبورغ لمحاولة من ليفاندوفسكي من مدى قريب.

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