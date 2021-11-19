يويفا يتلقى 268 ألف طلب لشراء تذاكر مباريات يورو 2022 للسيدات

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة أن بطولة أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) المقررة في إنجلترا ستشهد حضورا قياسيا بالنسبة لكرة القدم النسائية بأوروبا، وذلك بعد تلقي 268 ألف طلب آخر لشراء التذاكر في آخر مرحلة من عملية بيع التذاكر.

وأوضح يويفا أن الطلبات قدمت من 118 دولة، وقد جاءت بعد أن شهدت المرحلة الأولى بيع 162 ألف تذكرة لحضور مباريات البطولة المقررة بين السادس و31 يوليو 2022 في ثماني مدن إنجليزية.

وذكر يويفا في بيان أن 47 % من طلبات شراء التذاكر قدمت من نساء، وأن عدد الطلبات الخاص بالمباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي وثماني مباريات أخرى تجاوز عدد التذاكر المتاحة، وهو ما سيتطلب نظام قرعة.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من الطلبات جاء من إنجلترا وأيرلندا الشمالية وهولندا وألمانيا.

ويتمثل الرقم القياسي الحالي في عدد الحضور بتاريخ بطولات أمم أوروبا للسيادات، في حضور 240 ألف مشجع في يورو 2017 التي أقيمت في هولندا.

وقالت نادين كيسلر رئيسة كرة القدم النسائية في يويفا إن خطة "تحطيم الأرقام القياسية" تتبلور مع توفر المزيد من التذاكر للبطولة التي تقام بمشاركة 16 منتخبا.

وأضافت :"بالنظر إلى عدد التذاكر التي بيعت حتى الآن، والطلبات المستلمة في آخر مرحلة، يمكننا أن نقول باطمئنان إننا سنحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في صيف عام 2022، حيث سنكون قريبا قد بعنا نحو نصف عدد التذاكر المتاحة والبالغة 700 ألف تذكرة."

وتابعت :"هذا تجاوز توقعاتنا، لكن في نفس الوقت لم يدهشنا حيث أنه من الواضح أن الناس لا تود فالغياب عن نسخة لا تنسى من البطولة."

وستكون المرحلة الأخيرة من عملية بيع التذاكر في فبراير 2022 وستعتمد على أسبقية التقدم للشراء.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين خمسة و50 جنيه استرليني (بين 74ر6 و4ر67 دولار) مع توفر امتيازات للأسر المكونة من أربعة أفراد والأطفال تحت سن 16 عاما.

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