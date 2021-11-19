بوكيتينو: قيادة سان جيرمان مهمة كبيرة

المصدر: رويترز

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن قيادة الفريق الباريسي الذي يضم "أفضل اللاعبين على مستوى العالم" مهمة غير هينة لان الأمر يتضمن التعامل مع عواطف اللاعبين وجوانب أخرى مختلفة تحيط بهم.

وتولى الأرجنتيني بوكيتينو تدريب النادي الفرنسي مطلع العام الحالي أملا في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية للمرة الأولى.

ويملك سان جيرمان خيارات هجومية عديدة في ظل وجود الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر ما قد يشكل صداعا للمدرب عند اختيار التشكيلة في كل أسبوع.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن بوكيتينو قوله "العمل يتضمن التعامل مع عواطف اللاعبين.. وكل شخص له عالم مختلف عن الأخر على المستويين الشخصي والمهني..

"أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للطاقم الفني هو العمل على تحقيق التوازن في التعاطي مع هذه الجوانب المختلفة".

وأضاف بوكيتينو "علينا أن ندرك أننا نتعامل مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم وأيضا أسرهم والتغطية الإعلامية المحيطة بهم وجمهورهم. هذه مهمة ليست هينة".

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي الأول متفوقا بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه وسيلتقي في ملعبه مع نانت غدا السبت.

وفشل سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي كما ودع دوري الأبطال في الدور قبل النهائي.

وأردف بوكيتينو "في باريس سان جيرمان أنت مطالب بالفوز. بالفوز بدوري الأبطال والدوري المحلي والكأس وبجميع المباريات.. جئنا إلى هنا للاندماج والفوز..".

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