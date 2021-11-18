هاميلتون يكشف عن رأيه في واقعة دفع فيرستابن له في سباق البرازيل

المصدر: د ب أ

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اعترف البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا-1، أن اللقطات التي رصدتها الكاميرات من زوايا جديدة غيرت رأيه بشأن الحادث الذي جرى في سباق الجائزة الكبرى بالبرازيل، لكنه توقف عن الدعوة إلى معاقبة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن منافسه المباشر على اللقب بأثر رجعي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هاميلتون نجح في تقليص الفجوة في الموسم الحالي إلى 14 نقطة مع تبقي ثلاث سباقات في الموسم بعد فوزه على مضمار "إنترلاجوس" الاسبوع الماضي.

لكن فيرستابن أفلت من تلقي عقوبة عقب دفعه لمنافسه من على الطريق خلال منافستهما على المركز الأول في اللفة 48.

ومنذ ذلك الحين تقدم فريق مرسيدس باستئناف على قرار ضد عدم التحقيق في الواقعة، بعدما تم نشر لقطات رصدتها كاميرات الطائرة .

وقبل سباق الجائزة الكبرى في قطر هذا الاسبوع، قال هاميلتون إن لديه وجهة نظر مختلفة عن كل ما قيل في الواقعة التي أثير حولها الجدل عقب السباق.

وأضاف: "من الصعب أن تحكم على ذلك إذا لم تر الأمر من كل الزوايا، بالطبع لقد ألقيت نظرة أخرى ولدي وجهة نظر مختلفة، لكنني أركز طاقتي ومجهودي على أن أجهز السيارة للسباق وأن أكون في أعلى حالة من التركيز".

وبسؤاله عن إذا ما كان فيرستابن يستحق العقاب (بعقوبة الخمس ثوان )والتي ستجعله خلف الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس على خط السباق، وكذلك تقلص تقدمه في صدارة الترتيب العام بـ 11 نقطة، كان بطل العالم هاميلتون متحفظا بشأن ذلك.

وأوضح هاميلتون: "بصراحة ليس هذا الشيء الذي أرغب في الخوض به".

وتابع: "لقد رأيت اللقطات التي رصدتها كاميرا الطائرة كما قلت سابقا، لكنني في السباق الأخير كنت أحاول التركيز على حقيقة أننا قمنا بعمل رائع".

من جانبه شدد فيرستابن على أنه لم يشاهد الزوايا الجديدة مدافعا عن نفسه بأنه كان منشغلا بالقيادة في ذلك الوقت.

وقال: "لست بحاجة لمشاهدة الواقعة لأنني كنت أقود السيارة وأعرف بالفعل ماذا حدث".

وأضاف: "في النهاية لقد فازوا بالسباق وهذا أمر عادل للغاية، لقد كانوا الأسرع لكنها كانت معركة جيدة".



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