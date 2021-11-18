إقامة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وسط حضور جماهيري كامل

المصدر: د ب أ

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حصلت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى،على الضوء الأخضر من دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا لحضور السعة الكاملة من الجماهير في ملعب فيكتوريا بارك خلال نسخة 2022 من البطولة.

وقال أندروز اليوم الخميس بعد اقتراب معدل التطعيمات في ولاية فيكتوريا من حاجز الـ90% "حافظ الفيكتوريون على وعدههم والحكومة ستفعل المثل".

وبعد اقتراب معدل التطعيمات من 90% بات من المقرر إلغاء القيود على التجمعات العامة وبالتالي سيتم السماح بحضور السعة الكاملة من المشجعين خلال المواجهة المرتقبة التقليدية بين المنتخب الأسترالي للكريكيت مع نظيره الإنجليزي في ملعب ملبورن.

وأوضح أندروز في تصريحات صحفية "سواء كان هناك 100 آلف شخص خلال مباراة الكريكيت أو التقت مجموعة صغيرة من الناس داخل حانة لشرب الجعة ، فهذا الوضع الطبيعي لكورونا الذي أسسه الفيكتوريون".

وأضاف "هذا بمثابة الوصول الآمن للخطة الوطنية، لا أشعر بالفخر فقط بالفيكتوريين ، لكنني ممتن لهم بشدة أيضا".

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين 17 و30 يناير المقبل.

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