الاستحواذ على نيوكاسل يدفع رئيس رابطة الدوري الإنجليزي للاستقالة من منصبه

المصدر: د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الأنجليزي لكرة القدم أن رئيسها جاري هوفمان، سوف يستقيل بنهاية شهر يناير المقبل.

وجاء هذه الخطوة بعد رد الفعل القوي الذي أبدته الأندية تجاه تعامل الرابطة مع استحواذ تحالف مالي بقيادة السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

ووجهت الرابطة الدوري الإنجليزي الشكر لهوفمان على خدماته الرائعة خلال فترة توليه منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

من جانبه ،هوفمان: "لقد كان شرفا كبيرا لي أن أقود الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، حينما كانت روح الكرة الإنجليزية أهم من أي شيء آخر".

وأضاف: "الآن قررت أن هذا الوقت المناسب للابتعاد والسماح للقيادة الجديدة بتولى شؤون البطولة خلال المرحلة الجديدة المثيرة"."

وذكر بيان للرابطة: "رابطة الدوري الإنجليزي تعرب عن امتنانها لجاري لالتزامه وخدماته، لقد تولى القيادة في أكثر فترة مليئة بالتحديات في تاريخ البطولة، ولقد تركها أقوى مما كانت عليه".

وذكرت تقارير أن هناك عدة مخاوف حول قرار الدوري الإنجليزي بالسماح لتحالف مالي بقيادة السعودية بالاستحواذ على نيوكاسل، وهو الأمر الذي أثير خلال اجتماع الأندية في شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أنها تلقت تأكيدات من صندوق الاستثمارات السعودي بأن الدولة لن تسيطر على النادي.

وأدى ذلك إلى دعم 18 ناديا، باستثناء نيوكاسل ومانشستر سيتي، لاقتراح بفرض حظر مؤقت على إبرام صفقات رعاية مرتبطة بالملاك الجدد.

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