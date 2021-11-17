أوروجواي مهددة بالغياب عن كأس العالم بعد خسارة مفاجئة أمام بوليفيا

المصدر: رويترز

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خسرت أوروجواي بشكل مفاجئ 3-صفر أمام بوليفيا يوم الثلاثاء لتصبح مهددة بالغياب عن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم قبل أربع جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية.

وهذه النتيجة تعني أن أوروجواي خسرت لأول مرة في أربع مباريات متتالية في التصفيات، وبات الفريق الذي يضم لويس سواريز وإدينسون كافاني يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة من 14 مباراة ويواجه خطرا حقيقيا بالغياب عن النهائيات في قطر.

وتتأهل أول أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية مباشرة، ويخوض خامس الترتيب الملحق مع منتخب من قارة أخرى.

وضمنت البرازيل والأرجنتين التأهل بالفعل، وتأتي الإكوادور في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن كولومبيا وبيرو. وتتساوى أوروجواي مع تشيلسي في رصيد النقاط لكن إجمالي أهدافها يبلغ سالب 7.

ومعاناة أوروجواي ليست بالشيء الجديد، حيث ظهرت في الملحق أربع مرات في آخر خمس تصفيات، وبلغت كأس العالم ثلاث مرات خلال تلك الفترة وأخفقت في الظهور في كأس العالم 2006 بعد الخسارة أمام أستراليا.

ورغم أن أوروجواي عانت خلال التصفيات، فإن المنتخب المتوج ببطولة العالم مرتين يملك نتائج إيجابية في ثلاث مشاركات أخيرة حيث بلغ قبل نهائي 2010 ودور الستة عشر في 2014 ودور الثمانية في 2018.

ومع وجود فرصة لحصد 12 نقطة إضافية في التصفيات، وفارق النقاط بين الرابع والتاسع يبلغ أربع نقاط فقط، فإن آخر أربع جولات قد تشهد الكثير من الإثارة للمشجعين مع امتلاك عدة منتخبات فرصة في التأهل.

وتعود أوروجواي إلى التصفيات يوم 27 يناير حيث تلعب خارج أرضها ضد باراجواي ثم تستضيف فنزويلا في الأول من فبراير شباط. وفي مارس ستستضيف بيرو ثم تختتم مشوارها في تشيلي.

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