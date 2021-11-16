مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على تجاوز الاحباط والتأهل لمونديال 2022

المصدر: د ب أ

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أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، ثقته في قوة فريقه رغم ضياع فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والاكتفاء بالسعي للتأهل من خلال الملحق المؤهل.

وسقط المنتخب الإيطالي، بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا، في فخ التعادل السلبي مع منتخب ايرلندا الشمالية في بلفاست، فيما حقق المنتخب السويسري فوزا كبيرا على نظيره البلغاري 4/ صفر، ليتأهل الأخير مباشرة إلى النهائيات.

وقال مانشيني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين: "أنا محبط".

وأضاف: "لقد جعلنا الحياة صعبة بالنسبة لنا وكان يجب حسم التأهل منذ مباراتين على الأٌقل، كانت لدينا فرص لم نستغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة لأنه لازال هناك فرصة للتأهل إلى كأس العالم".

وتابع مانشيني: "انا مؤمن بأننا فريق عظيم، إنها لحظة صعبة لقد أضعنا التأهل الذي كان في أيدينا".

وأوضح: "الأمر سيكون مختلفا في مارس المقبل (مباريات الملحق)، إنها مباريات خروج المغلوب، لذلك سيكون هناك فرص للعب والفوز".

وأنهى المنتخب الإيطالي مشواره في التصفيات باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين خلف منتخب سويسرا متصدر الترتيب والذي قطع تذكرة العبور لمونديال قطر.

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