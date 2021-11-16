سويسرا إلى كأس العالم بفوز كبير على بلغاريا

المصدر: رويترز

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سجل نواه أوكافور هدفه الدولي الأول خلال فوز سويسرا الساحق 4-صفر على بلغاريا، لتحجز مقعدا في كأس العالم لكرة القدم في قطر بتصدر المجموعة الثالثة أمس الاثنين.

وهز روبن فارجاس وسيدريك إيتن وريمو فرويلر الشباك لأصحاب الضيافة، لتحتل سويسرا الصدارة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطتين عن إيطاليا بطلة أوروبا.

وانتظر المنتخب السويسري حتى الدقيقة 48 ليسجل له نوا أوكافور هدف التقدم، قبل أن يضيف روبن فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 72 سجل سيدريك إيتن الهدف الثالث للمنتخب السويسري، فيما نجح ريمو فريلير في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتعادلت إيطاليا بدون أهداف خارج أرضها في أيرلندا الشمالية لتضطر لخوض الملحق في مارس.

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