سكالوني: ميسي سيبدأ أساسيا أمام البرازيل

المصدر: رويترز

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أبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحفيين اليوم الاثنين بأن القائد ليونيل ميسي جاهز للعب وسيبدأ أساسيا عند استضافة البرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وتشابهت تصريحات سكالوني مع ما قاله قبل المباراة السابقة للأرجنتين، حين فازت 1-صفر على أوروجواي يوم الجمعة، لكن ميسي شارك في آخر 14 دقيقة فقط.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، بفارق ست نقاط خلف البرازيل الوحيدة التي ضمنت التأهل حتى الآن للنهائيات في قطر 2022.

وكرر سكالوني أن ميسي (34 عاما) تعافى تماما من آلام الركبة وعضلات الساق الخلفية التي أبعدته عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان وبات مستعدا لواحدة من أهم المباريات بجدول أمريكا الجنوبية.

وأضاف قبل المباراة في سان خوان "كان مستعدا من الناحية البدنية في اللقاء السابق وقررنا أن أفضل شيء السماح له باللعب لبضع دقائق ليستعيد الاحساس باللعب ومن المؤكد أنه سيشارك غدا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة ضد الفريق الذي يتصدر التصفيات وضمن الوصول بالفعل للنهائيات".

ويتأهل أول أربعة فرق إلى كأس العالم مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

ولم تخسر الأرجنتين في 26 مباراة وخلال هذه السلسلة تغلبت على البرازيل 1-صفر في نهائي كأس كوبا أمريكا في ريو دي جانيرو في يوليو تموز الماضي.

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