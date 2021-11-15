ألفيس "البطل الخارق" يتعهد بإنقاذ برشلونة

المصدر: رويترز

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أكد المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس إن العودة إلى برشلونة تشعره بأنه بطل خارق لكنه شدد على عدم وجود هامش للخطأ بالفريق الطامح لإحياء مسيرته بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتوصل ألفيس، الذي لعب لبرشلونة بين 2008 و2016 وفاز بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ضمن انجازات أخرى، إلى اتفاق يوم الجمعة للعودة لناديه السابق حتى نهاية الموسم.

واجتاز الظهير الأيمن (38 عاما) الفحص الطبي اليوم الاثنين وقال إنه متحمس لبدء العمل تحت قيادة المدرب الجديد وزميله السابق بالفريق تشابي هرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بعد بداية متعثرة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان.

وأبلغ ألفيس محطة برشلونة التلفزيونية "اجتهدت كثيرا طيلة حياتي والآن أنا هنا لمساعدة برشلونة في التحسن".

وأضاف "إنه تحد رائع وأنا متشوق له. أن أقاتل وأدافع عن هذا القميص وعندما أرتديه أشعر بأنني مثل بطل خارق".

ولا يزال يشعر بصدمة للعودة إلى النادي القطالوني بعد خمس سنوات.

وانضم إلى ساو باولو في 2019 عقب تجربتين مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ التعاقد مع النادي البرازيلي بعد نزاع على الأجور غير المدفوعة.

وتابع "حاولت جاهدا لفترة طويلة أن أعود إلى هنا مجددا وإلى أشخاص يعرفون امتيازاتي وسأحاول إنقاذ برشلونة الذي نحبه كثيرا ولا يوجد هامش للخطأ، إنها فرصة رائعة.

"أكثر من 50 في المئة من عقلية الفوز لدي اكتسبتها خلال فترتي هنا ولا زلت أملك منزلا هنا ويعيش جزء من عائلتي هنا لذا لم يكن من الممكن تجنب العودة".

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