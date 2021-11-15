فوز درامي على السويد يصعد بإسبانيا للمونديال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لحق المنتخب الإسباني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين والمتأخر 1 / صفر على نظيره السويدي أمس الأحد في الجولة العاشرة (الأخيرة) من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وشهدت نفس المجموعة أمس تعادل المنتخب اليوناني مع كوسوفو 1 / 1.

وأصبح المنتخب الإسباني، الفائز بلقب كأس العالم 2010، ضمن ممثلي القارة الأوروبية في مونديال 2022 في قطر، حيث سبقته منتخبات ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا، إضافة للمنتخب الصربي، الذي تأهل أيضا بفوزه أمس على المنتخب البرتغالي 2 / 1 في نفس التوقيت.

ورفع المنتخبان الإسباني والصربي عدد المقاعد المحجوزة في مونديال 2022 حتى الآن إلى تسعة مقاعد من 32 مقعدا في البطولة؛ حيث سبقهما أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيفة، وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام نظيره السويدي الذي تبقى له فرصة أخرى للتأهل من خلال الملحق الأوروبي.

وخاض المنتخب الإسباني وهو بحاجة إلى نقطة التعادل أو تحقيق أي فوز من أجل خطف بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات، ونجح في هذا من خلال الهدف الذي سجله البديل ألفارو موراتا في الدقيقة 86.

وفي المقابل، كان المنتخب السويدي بحاجة للفوز بأية نتيجة من أجل انتزاع صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر، لكنه أخفق في تحقيق الفوز على مضيفه الإسباني رغم الفرص الخطرة التي سنحت له عبر شوطي المباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تعادل المنتخب اليوناني مع كوسوفو بهدف سجله جورجيوس ماسوراس في الدقيقة 44 مقابل هدف أحرزه أمير رحماني في الدقيقة 76.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الجورجي، ورفع منتخب كوسوفو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس الأخير بالمجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز