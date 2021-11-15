غانا تلدغ جنوب أفريقيا بهدف "أيو" وتصعد لمرحلة الحسم بتصفيات أفريقيا للمونديال

المصدر: د ب أ

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لحق منتخب غانا بركب الصاعدين للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل، بعدما اقتنص فوزا صعبا وثمينا 1 / صفر على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا، أمس الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السابعة للتصفيات، التي شهدت أيضا تعادل زيمبابوي 1 / 1 مع ضيفتها إثيوبيا.

وانتزع المنتخب الغاني، الساعي للعب في المونديال بعدما غاب عنها في النسخة الماضية التي جرت بروسيا العام 2018، صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بعدما تفوق بالأهداف المسجلة على أقرب ملاحقيه منتخب جنوب أفريقيا، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف.

وتساوى كلا المنتخبين في فارق الأهداف (+4)، ليتم اللجوء إلى الأهداف التي تم إحرازها من كلا المنتخبين خلال مشوارهما في المجموعة، وفقا للائحة التصفيات، ليقتنص المنتخب الغاني الصدارة، بعدما أحرز 7 أهداف في مبارياته الست بالمجموعة، مقابل 6 أهداف سجلها المنتخب الجنوب أفريقي، الذي تضاعفت جراحه بسبب هذا الإخفاق الذي يأتي بعد أشهر قليلة من فشله في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مطلع العام المقبل.

ويدين منتخب غانا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه المخضرم أندريه أيو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر في مرحلة المجموعات إلى المرحلة النهائية، حيث يتم توزيعهم إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، حيث تتواجد المنتخبات الخمسة الأولى بالتصنيف من المتأهلين للمرحلة النهائية في المستوى الأول، أما المنتخبات الخمس الأخرى فتتواجد في المستوى الثاني.

ويلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهاب وعودة في مارس القادم، على أن يتأهل الفائز بمجموع اللقاءين إلى مونديال قطر.

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