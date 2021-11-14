ألمانيا تفوز على أرمينيا برباعية في ختام تصفيات المونديال الأوروبية

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب الألماني لكرة القدم على مضيفه منتخب أرمينيا 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 15، وإلكاي جويندوجان (هدفين) الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و50 وجوناس هوفمان في الدقيقة 64.

فيما سجل هدف المنتخب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأرميني عند 12 نقطة في المركز الرابع.

كان المنتخب الألماني ضمن تأهله لكأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، كأول المتأهلين للبطولة بعد فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية 4 / صفر في الجولة الثامنة.

وفرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنتخب الأرميني، الذي بدأ اللقاء بشكل دفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة.

وكاد المنتخب الألماني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما توغل ليروي ساني بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها كاي هافيرتز بتسديدة لتصطدم بالقائم الأيمن.

واستمرت محاولات المنتخب الألماني بحثا عن تسجيل هدف التقدم، الذي جاء في الدقيقة 15 عندما انطلق جوناس هوفمان من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها كاي هافيرتز بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعد تلك الهجمة واصل المنتخب الألماني محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل واصل المنتخب الأرميني اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الألماني للهدف الثاني عندما مرر هوفمان كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى على حدود منطقة الجزاء ليقابلها ليروي ساني بتسديدة قوية تصدى لها ستانيسلاف بوشنيف، حارس أرمينيا.

واستمرت محاولات المنتخب الألماني الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان لكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب الأرميني لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والتي شهدت إيقاف الحكم للعب والعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء للمنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما قام تارون فوسكنيان، مدافع أرمينيا، بعرقلة فلوريان نيوهاوز داخل منطقة الجزاء.

وسدد ركلة الجزاء إلكاي جويندوجان بنجاح مسجلا الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، في المقابل واصل المنتخب الأرميني اعتماده على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 50 سجل المنتخب الألماني الهدف الثالث عندما سدد إلكاي جويندوجان كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس الأرميني بوشنيف في التعامل معها رغم سهولتها لتصطدم بيده قبل أن تعانق الشباك.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب الأرميني يتخلى قليلا عن حذره الدفاع ويبادل المنتخب الألماني للهجمات بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق.

وكاد خورين بيرميان أن يسجل الهدف الأول للمنتخب الأرميني في الدقيقة 55 عندما استلم كرة بينية داخل منطقة جزاء المنتخب الأرميني من الناحية اليسرى ليسدد الكرة لحظة خروج مارك أندريه تير شتيجن لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأرميني بعدما قام نيوهاوز بعرقلة ديفيد تيرتريان داخل منطقة الجزاء، ليسددها هنريك مخيتريان بنجاح مسجلا الهدف الأول للمنتخب الأرميني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 سجل المنتخب الألماني الهدف الرابع بعدما أخطأ فوسكنيان في تمرير الكرة ليقطعها هوفمان قبل أن يدخل بالكرة منطقة جزاء المنتخب الأرميني ليسدد كرة قوية لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة المنتخب الألماني على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية، وسط استسلام من لاعبي منتخب أرمينيا، ومع ذلك فشل المنتخب الألماني في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى منتخب أرمينيا لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز المنتخب الألماني 4 / 1.

وضمن منتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في الملحق الأوروبي بعدما حسم المركز الثاني عقب فوزه على منتخب أيسلندا 3 / 1.

وسجل أهداف منتخب مقدونيا إزجان أليوسكي في الدقيقة السابعة وإليف ألماس (هدفين) في الدقيقتين 65 و86، فيما سجل هدف منتخب أيسلندا يون داجور ثورستينسون في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة طرد إيساك بيرجمان لاعب أيسلندا في الدقيقة 79.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب أيسلندا عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب رومانيا على مضيفه ليختنشتاين بهدفين نظيفين سجلهما دينيس مان ونيكيشور بانكو في الدقيقتين الثامنة و87.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليختنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

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