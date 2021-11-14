شكوى رسمية بسبب تذاكر مباراة الجزائر وبوركينافاسو

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر اليوم الأحد، عن إيداع شكوى رسمية على خلفية تداول تذاكر مباراة المنتخب الجزائري مع ضيفه بوركينافاسو، بعد غد الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في السوق السوداء.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، إنها تستهدف من الشكوى "القيام بالتحقيقات اللازمة في قضية إعادة بيع تذاكر مزورة وحقيقية" خاصة بالمباراة في مختلف أنحاء البلاد على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، من أجل الكشف عن الأطراف التي تقف خلفها.

ووصفت الوزارة هذه التصرفات بـ" الإجرامية"، مشيرة إلى الشروط الصحية والتنظيمية "الصارمة" التي تم اعتمادها في بيع التذاكر على مستوى ملعب " مصطفى تشاكر" الذي يستضيف المباراة.

كان الاتحاد الجزائري أعلن أمس الأول الجمعة، نفاذ 14 ألف تذكرة تم طرحها للبيع في زمن قياسي.

يشار ألى أن المنتخب الجزائري يكفيه التعادل للصعود للدور النهائي، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدما بنقطتين عن منتخب بوركينافاسو الوصيف.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز