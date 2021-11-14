النيران الصديقة تمنح كرواتيا بطاقة التأهل للمونديال

المصدر: د ب أ

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منحت النيران الصديقة المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الثمين والصعب 1 / صفر على نظيره الروسي اليوم السبت في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز منتخب سلوفاكيا على مضيفه منتخب مالطة 6 / صفر وسلوفينيا على قبرص 2 / 1 .

في العاصمة الكرواتية زغرب ، اصطدم الهجوم الكرواتي المكثف بالدفاع الروسي الصلد والمتكتل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة شبه المطلقة على مجريات اللعب من قبل المنتخب الكرواتي ، الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة 67 % .

وفي الشوط الثاني ، ووسط الأمطار الغزيرة التي أغرقت الملعب ، ظل التعادل السلبي قائما رغم التفوق الكرواتي الواضح حتى جاءت الدقيقة 81 لتحمل هدف التأهل عبر النيران الصديقة ليحجز المنتخب الكرواتي وصيف حامل اللقب العالمي مقعده في النهائيات للمرة السادسة.

وجاء الهدف بتوقيع المدافع الروسي فيدور كودرياشوف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليكون الفوز الأول للمنتخب الكرواتي في تاريخ مبارياته الرسمية مع الدب الروسي.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة ليتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الروسي الذي يتبقى له أمل التأهل عبر الملحق الأوروبي.

وفي تاكالي ، حسم المنتخب السلوفاكي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ألبرت روسناك في الدقيقتين السادسة و16 وأوندري دودا في الدقيقة الثامنة.

ومع بداية الشوط الثاني ، ازداد الوضع سوءا لمنتخب مالطة بطرد لاعبيه رايان كامنزولي وتيدي توما في الدقيقتين 47 و51 على الترتيب.

واستغل المنتخب السلوفاكي تفوقه العددي وعزز انتصاره بثلاثة أهداف أخرى سجلها أوندري دودا في الدقيقتين 69 و80 ليكمل الهاتريك والبديل فيرنون دي ماركو في الدقيقة 72 بعد دقيقتين فقط من نزوله.

ورفع المنتخب السلوفاكي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد مالطة عند خمس نقاط علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على التأهل للمونديال قبل مباريات هذه الجولة.

وفي ليوبليانا ، انتهى الشوط الأول بين سلوفينيا وقبرص بالتعادل السلبي ثم حسم المنتخب السلوفيني المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ميها زايتس وآدم سيرين في الدقيقتين 48 و85 مقابل هدف سجله أندرونيكوس كاكوليس في الدقيقة 89 .

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف سلوفاكيا ، وتجمد رصيد المنتخب القبرصي عند خمس نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام مالطة.





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