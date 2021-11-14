مدرب إسبانيا يحث الجماهير على مساندة الفريق

المصدر: رويترز

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دعا لويس إنريكي مدرب إسبانيا الجماهير إلى الوقوف خلف الفريق حتى لو لم تسر الأمور بطريقة جيدة في إشبيلية غدا الأحد أمام السويد في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى نقطة واحدة من مباراته ضد السويد ليفوز بصدارة المجموعة الثانية ومن المنتظر أن يلعب أمام 60 ألف مشجع باستاد لاكارتوخا.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "ليس لدي أدنى شك في أنه مع وجود ملعب ممتلئ في مصلحتنا سيكونون أضعف وسنكون أقوى.

"الآن نحن في حاجة إلى أن تكون جماهيرنا إلى جانبنا طيلة المباراة، حتى لو واجهنا صعوبات، لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وبعد فوز إسبانيا 1-صفر خارج ملعبها على اليونان وهزيمة السويد المفاجئة 2-صفر في جورجيا يوم الخميس، يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على السويد التي تحتاج إلى الفوز لضمان التأهل التلقائي.

ويتجه صاحب المركز الثاني في المجموعة إلى ملحق التصفيات في مارس .

وقال لويس إنريكي "الضغط هو نفسه الذي كان عليه قبل مباراة اليونان.

"هدفنا ما زال كما هو، الفوز في كلتا المباراتين... سندخل الملعب يوم الأحد بعقلية فوز قوية. سنلعب من أجل الفوز، بغض النظر عما تقوله الأرقام".

ويتوقع مدرب إسبانيا أن ينتهج المنتخب السويدي أسلوبا دفاعيا ويعتمد على الهجمات المرتدة، ويرغب من فريقه أن يكون حاسما.

وهناك شكوك حول مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش مع السويد بسبب مشاكله مع الإصابات في الآونة الأخيرة،

لكن لويس إنريكي قال إن خطة المنافس لن تعتمد على جاهزية المهاجم المخضرم.

وقال لويس إنريكي "كنا نستحق الفوز بالمباراة الأولى ضدهم في السويد، لكن في كرة القدم لا وجود للجدارة.

"الجدارة هي تسجيل الأهداف ونحن بحاجة إلى القيام بذلك. لديهم الكثير من السرعة في الأمام وخطتهم لن تعتمد على إشراك زلاتان أو لا. لكن بالطبع وجود لاعب بقدراته هو تعزيز كبير لجودة أي فريق".



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