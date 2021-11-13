ألفيس يعود إلى برشلونة بصفقة سهلة مبنية على المصلحة المشتركة

المصدر: رويترز

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أبلغت مصادر قريبة من المفاوضات رويترز بأن برشلونة وداني ألفيس لم يستغرقا أكثر من 24 ساعة من أجل التوصل لاتفاق بشأن عودة اللاعب الحر إلى استاد كامب نو.

وأعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الصفقة أمس الجمعة وسيصل ألفيس (38 عاما) لإسبانيا اليوم السبت. وبعد حصوله على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي بالنادي، سيوقع اللاعب البرازيلي على عقد حتى نهاية الموسم مع خيار تمديده عاما آخر.

وبدأت المغازلة بين ألفيس وبرشلونة في أكتوبر تشرين الأول، عندما زار اللاعب المخضرم المدينة واستاد كامب نو من أجل حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف.

وأصبح ألفيس لاعبا حرا بعد فسخ عقده مع ساو باولو إثر نزاع بشأن مستحقات مالية متأخرة.

ويلعب ألفيس في البرازيل منذ 2019 بعد 17 عاما في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ليصبح أنجح لاعب في تاريخ كرة القدم بفوزه بإجمالي 45 لقبا بما في ذلك ذهبية كرة القدم الأولمبية وهو يرتدي شارة قيادة منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

وعندما كان في برشلونة الشهر الماضي، أجرى ألفيس محادثات غير رسمية مع رئيس النادي جوان لابورتا أظهر خلالها الطرفان رغبة متبادلة في عودة اللاعب البرازيلي إلى الفريق القطالوني، لكن مصدرا قال لرويترز إن لم يكن هناك مفاوضات بسبب اقتراب برشلونة من الانفصال عن المدرب رونالد كومان.

غير أن لابورتا أبقى على الفكرة في ذهنه، وبعد التعاقد مع لاعب وسط برشلونة السابق تشابي هرنانديز ليتولى تدريب الفريق، كانت عودة ألفيس من أول الموضوعات المطروحة على الطاولة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بعد بداية صعبة للموسم ويعتقد تشابي أن ألفيس سيمنح الفريق القيادة والخبرة التي تفتقدها التشكيلة الشابة.

ويعرف تشابي وألفيس بعضهما بعضا جيدا. ولعب الاثنان معا في برشلونة لسبعة مواسم من 2008 إلى 2015، وأحرزا 19 لقبا من بينها ثلاثة في دوري الأبطال.

ووافق ألفيس على تخفيض مدة العقد والأجر إلى أقل حد ممكن، ليساعد برشلونة على تجنب انتهاك لوائح اللعب النظيف المالي.

والهدف واضح، حيث يرغب اللاعب البرازيلي في المشاركة في كأس العالم العام القادم عندما يكون عمره 39 عاما.



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