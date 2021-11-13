ساوثجيت يجري تغييرات في المنتخب الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة أمام منتخب سان مارينو، حيث يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكتابة نهاية جيدة لمشواره في العام الجاري.

وكان المنتخب الإنجليزي قد استهل مشواره في عام 2021 بالفوز على سان مارينو 5 / صفر في مباراة أقيمت بدون حضور جمهور، ويتأهب حاليا لمواجهة المنتخب نفسه إيابا بعد غد الاثنين، وذلك في المباراة التاسعة عشر الأخيرة للمنتخب الإنجليزي هذا العام.

وكان المنتخب الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا لأوروبا خلال هذا العام لكنه خسر بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الإيطالي في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الإنجليزي على منتخب ألبانيا 5 / صفر أمس الجمعة ليصبح بحاجة فقط إلى تفادي الهزيمة في مباراة سان مارينو لحسم التأهل إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال ساوثجيت عقب مباراة ألبانيا :"سنجري تغييرات، بالتأكيد"، وقد استبعد ماسون مونت ولوك شو من حساباته لمواجهة سان مارينو.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"نعم سنجري بعض التغييرات، ولكن ما أجدنا فيه في الماضي هو مواصلة تقديم عروض جيدة، حتى مع إجراء تغييرات."

ودفع ساوثجيت بتشكيلة أساسية من العناصر الأكثر خبر لديه في مواجهة ألبانيا، حيث بلغ مجموع مشاركات جميع اللاعبين 451 مباراة دولية، وهو ما يفوق مشاركات أي تشكيلة أساسية لإنجلترا منذ مباراة المنتخب أمام نظيره الأوكراني في سبتمبر عام 2013 .

ويتوقع الدفع بتشكيلة أقل خبرة في مواجهة سان مارينو، لكن ساوثجيت يدرك أهمية التوازن في اختياراته بعد أن طبق طريقة 3-4-3 بنجاح في أعقاب معاناته بطريقة 4-3-3 .



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