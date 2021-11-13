نابولي يعلن إصابة لاعبه الألماني ديمه بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن الفحوص كشفت إصابة لاعبه دييجو ديمه، لاعب المنتخب الألماني السابق، بعدوى فيروس كورونا المستجد رغم تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وتبين إصابة ديمه /29 عاما/ عبر الفحوص الاعتيادية التي تجرى للاعبين للكشف عن أي حالات عدوى بفيروس كورونا، ويتبع اللاعب الآن البروتوكولات المحددة من السلطات الصحية المحلية.

ويخضع لاعب خط وسط فريق لايبزج الألماني السابق، للعزل في منزله ولا يعاني من أي أعراض.

وشارك ديمه في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الألماني في عام 2017 تحت قيادة يواخيم لوف المدرب السابق للمنتخب.

وانضم ديمه إلى نابولي في 2019 بعد خمسة أعوام قضاها ضمن صفوف لايبزج.

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