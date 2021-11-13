هدف دي ماريا يمنح الأرجنتين الفوز في أوروغواي

المصدر: رويترز

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بدأت الأرجنتين بدون القائد ليونيل ميسي لكن لمسة ساحرة من أنخيل دي ماريا كانت كافية لمنحها فوزا مستحقا 1-صفر على أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية في مونتيفيديو.

وأرسل دي ماريا تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعيدا عن متناول فرناندو موسليرا حارس أوروجواي بعد ست دقائق فقط من البداية ليمنح الفريق الزائر الثلاث نقاط.

ورفع الفوز رصيد الأرجنتين إلى 28 نقطة في المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، متأخرة بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة والتي فازت على كولومبيا يوم الخميس الماضي لتصبح أول فريق من أمريكا الجنوبية يحجز مقعده في نهائيات قطر العام المقبل.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق عالمي.

وظل رصيد أوروغواي 16 نقطة في المركز الرابع متساوية مع تشيلي وكولومبيا، بينما تحتل الإكوادور المركز الثالث.

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